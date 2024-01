Immer mehr Klinik-Pleiten Laumann ermahnt Lauterbach bei Krankenhaus-Reform

Viele Krankenhäuser schreiben rote Zahlen, Dutzende haben bereits Insolvenz angemeldet. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mahnt nun Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) zu Tempo bei der Klinikreform. „Wir alle wissen, wie schwierig die Situation der Kliniken aktuell ist. Wir sollten gemeinsam die Chance nicht vertun, eine Krankenhausreform auf den Weg zu bringen, von der die Beschäftigten, vor allem aber die Patientinnen und Patienten profitieren werden“, schreibt Laumann im Namen der B-Länder an Lauterbach. „Die Bürger haben kein Verständnis dafür, dass Bund und Länder nicht in der Lage sind, gemeinsam eine wichtige Reform für einen so wichtigen Bereich der Daseinsvorsorge auf den Weg zu bringen“, heißt es in dem Brief weiter, der unserer Redaktion vorliegt.