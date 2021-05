Neue UN-Studie : Lange Arbeitswoche erhöht das Risiko tödlicher Erkrankungen

Die WHO hat eine Studie zur Arbeitszeit und Erkrankungen durchgeführt. Besonders besorgt ist sie über die wachsende Zahl von Menschen mit langen Arbeitszeiten. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Holschneider

Genf Wer 55 Stunden oder mehr pro Woche arbeitet, hat ein deutlich höheres Risiko, an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben. Das geht aus einer neuen Studie der Vereinten Nationen hervor.

Laut einer am Montag veröffentlichten Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationale Arbeitsorganisation (ILO) starben Schätzungen zufolge allein im Jahr 2016 weltweit rund 745.000 Menschen an einem Schlaganfall oder einer Herzerkrankung, weil sie mindestens 55 Stunden pro Woche gearbeitet hatten.