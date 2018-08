Läuse: Diese Mittel helfen, sagt Stiftung Warentest

Düsseldorf In Kitas und Schulen breiten sich Kopfläuse rasch aus. Die Stiftung Warentest hat jetzt zwölf Mittel auf ihre Wirkung untersucht. Demnach sind nicht alle geeignet.

Kopfläuse verbreiten sich vor allem in Kitas und Schulen schnell, weil Kinder beim Spielen oder Kuscheln die Köpfe zusammenstecken. Einfangen kann sie sich so potenziell jeder. Denn Kopfläuse sind keine Frage der persönlichen Sauberkeit. Selbst das tägliche Haarewaschen schützt nicht vor ihnen.

Bis zu zehn Mal am Tag trinken sie das Blut des Menschen und geben dabei ihren Speichel in die Miniwunde auf der Kopfhaut, an den Schläfen, hinter den Ohren oder im Nacken. Das wiederum sorgt für den Juckreiz auf der Haut, der erst auf die Spinnentierchen aufmerksam werden lässt. Durch das ständige Kratzen bilden sich schnell eitrige und verkrustete Bläschen. Im schlimmsten Fall entstehen bakterielle Entzündungen und die Lymphknoten schwellen an.