Infektionen in Hüfte oder Knie Neue Gelenke und ihre tückischen Feinde

In der Medizin gibt es zahllose Abkürzungen und Fachbegriffe, die dem Laien spanisch vorkommen. So verbirgt sich hinter dem Kürzel PTCA die fremdwortlastige „perkutane transluminale Coronarangiografie“. Das heißt: Der Arzt schiebt einen Katheter nach einem Schnitt in die Haut (perkutan) durch eine Arterie (transluminal) bis in die Herzkranzgefäße (Coronarien) vor und bringt sie mit Kontrastmittel auf einem großen Bildschirm zur Ansicht (Angiografie). Entdeckt er, etwa nach einem Infarkt, eine Engstelle, kann er sie mit einem Ballon aufdehnen und mit einem Stent geweitet halten.