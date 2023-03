Neue Studie mit überraschenden Ergebnissen Kreuzbandrisse werden zu oft operiert

Dies gilt auch für die immer wieder zu hörende These, wonach ein Kreuzbandriss unbedingt operiert werden muss, weil sonst eine Arthrose, also ein Knorpelverschleiß im Gelenk droht. Das klingt zwar nachvollziehbar, weil ein instabiler Bandapparat für ungünstige Belastungen im Gelenk sorgt. Doch den Arthrose-Verdacht kann die wissenschaftliche Datenlage nicht bestätigen – und die therapeutische Praxis auch nicht. So wird in Schweden deutlich seltener wegen eines Kreuzbandrisses operiert als hierzulande und in den USA, und doch kommt es in dem skandinavischen Land keinesfalls öfter zu Arthrose.