Die meisten Krebstoten sind älter als 75 : Sachsen-Anhalt mit höchster Krebssterberate

Am 4. Februar findet jährlich der Weltkrebstag statt, Er hat zum Ziel, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Halle In keinem deutschen Bundesland sterben so viele Menschen an Krebs wie in Sachsen-Anhalt. Baden-Württemberg wiederum hat die geringste Sterberate unter den Krebsfällen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sachsen-Anhalt ist das Bundesland mit der höchsten Krebssterberate. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte, blieb Sachsen-Anhalt im Jahr 2017 mit 370 Krebssterbefällen je 100.000 Einwohnern das Bundesland mit den meisten Krebstoten und Baden-Württemberg mit 230 Sterbefällen je 100.000 Einwohnern das mit den wenigsten.

Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte, erlagen 2017 insgesamt 3.549 Frauen und 4.706 Männer in Sachsen-Anhalt einem Krebsleiden. Das waren 271 Frauen und 438 Männer mehr als 2007. Gemessen an allen Todesfällen starben 21,7 Prozent der Frauen und 28,6 Prozent der Männer an den Folgen einer Krebserkrankung.

Mehr als jeder zweite Krebstote (53,4 Prozent) 2017 war älter als 75 Jahre, dagegen erlag nur ein Junge im Kindesalter dieser Krankheit. Besonders häufig waren Erkrankungen der Verdauungsorgane. Daran starben 2017 insgesamt 1.161 Frauen und 1.542 Männer. Das waren rund ein Drittel aller Krebstoten. 944 Menschen erlagen dem Darmkrebs, 681 hatten Bauchspeicheldrüsenkrebs, 432 Magenkrebs und 293 Leberkrebs.

Lungenkrebs führte den Angaben zufolge in 1.583 Fällen zum Tod, die Mehrzahl davon waren Männer (1.132). Bei 15,3 Prozent der Frauen, die einer Krebserkrankung erlagen, wurde Brustkrebs als Todesursache festgestellt und bei 10,8 Prozent der Männer war es Prostatakrebs. Leukämien und Lymphome führten bei 733 Menschen aus Sachsen-Anhalt zum Tod.

(c-st/epd)