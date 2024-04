Zertifikate für Sternenkinder Sollte es nach Fehlgeburten Mutterschutz geben?

Um den Betroffenen dieses vermeintliche Nichts nicht länger zuzumuten, hat die Regierung in Großbritannien gerade ein „Baby loss certificate“ eingeführt, eine Urkunde also, die werdenden Eltern auf Wunsch bestätigt, dass sie ein ungeborenes Leben verloren haben – auch wenn das vor der 24. Schwangerschaftswoche geschieht. Die Regierung reagiert damit auf Initiativen, die seit Jahren fordern, den Folgen von Fehlgeburten mehr Beachtung zu schenken – und den Betroffenen mehr Verständnis entgegenzubringen. In Deutschland wurde die Personenstandsverordnung schon vor zehn Jahren so verändert, dass Eltern für ein Sternenkind unabhängig vom Gewicht eine amtliche Bescheinigung bekommen können – auf Antrag beim Standesamt. Auch tot geborene Kinder, deren Gewicht unter 500 Gramm beträgt und bei denen die 24. Schwangerschaftswoche nicht erreicht wurde, können also verzeichnet und auch beerdigt werden. Laut Verordnung gelten sie als Fehlgeburt und werden gewöhnlich nicht im Personenstandsregister beurkundet.