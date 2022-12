Ab Januar 2023 gibt es keine gelben Zettel mehr Elektronische AU – alles was Sie zur digitalen Krankschreibung wissen müssen

Nein. Laut Sozialgesetzbuch sind zwar alle Kassenärzte verpflichtet, sich an die Telematikinfrastruktur (TI) anzuschließen. „Praxen, die nicht an die TI angeschlossen sind, haben seit dem 1. April 2020 Honorarkürzungen in Höhe von 2,5 Prozent in Kauf zu nehmen“, so die KV. Welche Konsequenzen eine Nicht-Verfügbarkeit der eAU und anderer Komponenten nach sich ziehe, sei noch offen.