Tipp 2 zur Krankmeldung: Krankmeldung muss sofort erfolgen!

Bereits am ersten Tag der Erkrankung muss der Arbeitgeber sofort, am besten vor Beginn der Arbeit, darüber informiert werden, dass man krank und somit arbeitsunfähig ist. Sollte der/die Betroffene mehr als drei Tage nicht zur Arbeit gehen können, so muss spätestens am vierten Tag eine Krankschreibung vom Arzt vorgelegt werden. Bei manchen Arbeitgebern kann es sein, dass ein ärztliches Attest auch schon früher eingereicht werden muss.