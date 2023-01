Erkältung, Grippe, Bronchitis Krankenkasse meldet Rekordwert bei Fehltagen

Die heftige Grippewelle hat auch Folgen für die deutsche Wirtschaft: Neben der Corona-Pandemie sorgte sie zusammen mit und anderen Atemwegserkrankungen für volle Kliniken und viele Arbeitsausfälle. Der dadurch verursachte Krankenstand könnte die deutsche Volkswirtschaft im schlechtesten Fall – wenn die Welle weiter ansteigt und lange andauert – über 40 Milliarden Euro kosten, ergaben Berechnungen des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Damit läge der vor allem durch Arbeitsausfälle verursachte Schaden rund doppelt so hoch wie in der vorherigen schweren Grippewelle 2017/2018, als er gut 20 Milliarden Euro betrug, so die Kieler Forscher. Auch dürfte die aktuelle Grippewelle aufgrund der hohen Belastung im Gesundheitssystem und dem Mangel an Medikamenten zu mehr Todesfällen führen.