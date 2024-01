Elf Prozent weniger Anträge für Kinderkrankengeld 2023 zurückgegangen

Die Bundesregierung plant für dieses Jahr Erleichterungen: So können nach Ablauf von Corona-Sonderregeln in den Jahren 2024 und 2025 Elternteile 15 Kinderkrankengeldtage pro Kind beziehen statt wie vor der Pandemie noch 10. Die Gesamtzahl der jährlichen Anspruchstage steigt in diesen zwei Jahren auf 35 - unabhängig von der Anzahl der Kinder. Zudem erhalten Versicherte ab Januar einen Anspruch auf Kinderkrankengeld, wenn und solange die Mitaufnahme eines Elternteils bei stationärer Behandlung des versicherten Kindes aus medizinischen Gründen notwendig ist. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will außerdem eine telefonische Freistellung für Eltern von der Arbeit für die Pflege kranker Kinder einführen.