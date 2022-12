Lauterbach fordert Krankenhäuser sollen Patienten früher entlassen

„Ich kann nur die Menschen bitten, zum Beispiel beim Umgang mit Silvesterfeuerwerk umsichtig zu sein und auch ansonsten die Notaufnahmen und Rettungsdienste nur in Anspruch zu nehmen, wenn es auch wirklich sein muss“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, ebenfalls der „Bild-“Zeitung. Eine Entwarnung sei in den Kliniken nicht in Sicht, sagte er weiter. Laut DKG ist derzeit jeder zehnte Krankenhausmitarbeiter selbst erkrankt.