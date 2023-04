Was Ärzte Schläfern empfehlen Weg mit den ungesunden Kopfkissen!

Chefarzt Weidle sagt: „Rückenschläfer benötigen ein Kissen, das so flach wie möglich ist. Übrigens ist die Rückenlage zum Entspannen am gesündesten, in ihr kann die Nackenmuskulatur, die beim modernen Menschen durch viel Zeit vor dem Bildschirm oft verkürzt ist, am besten regenerieren.“ Was nützt der Wirbelsäule des Rückenschläfers? „Sie soll beim Schlafen möglichst nicht nach vorn gedrückt und der Kopf nicht in Richtung Bauch gestaucht werden. Daher empfehlen sich sowohl die Rückenlage also auch ein besonders flaches Kissen, damit die Schultern zurückgehen und ein Rundrücken bis hin zum leichtem Buckel mit nach vorn gezogenen Schultern vermieden werden.“