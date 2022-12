Bahnbrechendes Experiment Kommt demnächst die kontrollierte Kernfusion?

Der Traum von der kontrollierten Kernfusion als unendlicher Energiequelle für die Menschheit geht weiter. Eine Meldung eines US-Forscherteams am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) hat die Wissenschaftswelt in Aufruhr versetzt. Am 5. Dezember sei am National Ignition Facility der LLNL ein Durchbruch in der Forschung gelungen, sagt Direktorin Kim Budil.