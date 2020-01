Kommentar zum Coronavirus-Ausbruch : Keine Panik wegen Coronaviren

Ein Sicherheitsinspektor misst die Körpertemperatur eines Passagiers am Bahnhof Lanzhou in China (Symbolbild). Foto: dpa/Du Zheyu

Meinung Berlin Vorsicht ist bei einem größeren Ausbruch einer Viruserkrankung in einer globalisierten Welt mit vielen Tausend Flugverbindungen das Gebot der Stunde. Eine große Gefahr besteht hierzulande jedoch nicht, meint unser Autor.

Das Coronavirus breitet sich aus, so viel steht fest. Und nachdem es mittlerweile auch in Frankreich drei bestätigte Fälle gibt und am Sonntag vorübergehend der Verdacht bei einer Person in Berlin bestand, rücken die Meldungen näher an uns heran, wirken auf manche vielleicht bedrohlicher. Dabei ist eine globalisierte Welt mit vielen Tausend Flugverbindungen rund um die Erde immer anfällig für eine Pandemie, also die Verbreitung einer Infektionskrankheit über Landesgrenzen und Kontinente hinweg. Vorsicht ist deshalb das Gebot der Stunde.