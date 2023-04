Schlimme Zustände in Notaufnahmen Lieber Notdienst-Reform statt Eintrittsgebühr

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hat recht: Was sich in Notfallaufnahmen von Kliniken oder beim ärztlichen Bereitschaftsdienst abspielt, spottet oft jeder Beschreibung. Patienten müssen bisweilen Stunden warten, bis ein Arzt sie untersucht, auch wenn sie 90 Jahre oder neun Monate alt sind. Manchmal geben Pflegekräfte den Kranken einen Pieper an die Hand – damit sie kurz vor dem Kollaps noch Alarm schlagen. Das wiederum bringt manche Bürger dazu, gleich den Rettungswagen anzurufen, obwohl er gar nicht nötig ist.