Kolumne Studentenleben : Warum die Jugend liberal und grün gewählt hat

Joshua Poschinski studiert Germanistik und Politikwissenschaften in Düsseldorf an der HHU. Foto: Poschinski

Unser Autor schildert seine persönliche Sicht auf das Wahlergebnis der Bundestagswahl. Und analysiert, warum FDP und Grüne in seiner Generationen punkten konnten.

Die FDP punktet mit ihrem Digitalisierungskurs und holt junge Menschen dort ab, wo man es leid ist, dass in der S-Bahn der Insta-Feed stockt, wenn man durch ein Funkloch fährt. Die Liberalen streben aber in einem Punkt klar entgegengesetzte Interessen der jungen Wählerschaft an, die sich meist mit unterbezahlten Minijobs oder Praktika den Einzug ins Berufsleben erkämpfen muss: Sie erhalten finanziell die geringsten Benefits vom Vorhaben der FDP – Superreiche hingegen werden am meisten davon profitieren. BWL-Justus und Justine fühlen sich bei Kritik am obersten einen Prozent dann meist angegriffen, weil ihr Traum, irgendwann Milliardär zu werden damit in Gefahr zu sein scheint. Blöd nur, dass das sowie nicht passieren wird.