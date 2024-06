„Wir machen ihn für Patienten viel leichter verständlich“ Lauterbach startet in wenigen Tagen den Klinikatlas neu

Vor wenigen Wochen ist der Bundesklinik-Atlas an den Start gegangen, der Patienten über die Leistungen und Qualität der einzelnen Häuser aufklären soll. Nun bringt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine verbesserte Version auf den Weg. „Wir unterziehen den Klinik-Atlas einem umfassenden Update, machen ihn für Patientinnen und Patienten sehr viel leichter verständlich“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. Bisher mache der Atlas für 23.000 verschiedene Eingriffe detaillierte Angaben, was für viele Bürger und Hausärzte unübersichtlich sei. „Nun wollen wir zunächst für die 20 wichtigsten Eingriffe zeigen, wie gut welches Haus hier ist.“ Dazu fasse man Gruppen von Krankheiten zusammen. Denn für den Bürger sei etwa die Unterscheidung von Eingriffen am Pankreas-Schwanz und am Pankreas-Kopf nicht zielführend. „Der neue Atlas soll schon in wenigen Tagen starten“, kündigte der SPD-Politiker an.