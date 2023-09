Ergebnis der Kaufmännische Krankenkasse Psychische Erkrankungen von Jugendlichen nehmen weiter zu

„Psychische Erkrankungen sind mitten in der Gesellschaft, sie beginnen ganz früh. Das heißt, wir müssen früh präventiv tätig sein, müssen in die Schule gehen“, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, Marcel Romanos, am Dienstag in Hannover bei der Daten-Vorstellung der KKH Kaufmännische Krankenkasse zum Thema psychische Erkrankungen.