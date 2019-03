RP-Sprechstunde: Forstwirt mit Problemen

Unser Autor Ulrich Waltking ist Handchirurg in Düsseldorf. Foto: privat/Privat

Düsseldorf Das Karpaltunnelsyndrom zählt zu den häufigen Fällen in der handchirurgischen Praxis. Manchmal ist es sogar eine Berufskrankheit.

Unser Leser Hans-Peter A. (39) aus Dinslaken fragt: „Ich verspüre seit Monaten ein wechselnd starkes Kribbeln in beiden Händen, vor allem rechts. Nachts sind die Hände dann auch manchmal richtig taub. Der Neurologe hat mit einer Messung nun ein Karpaltunnelsyndrom festgestellt. Er sagte auch, dass das bei einem Mann in meinem Alter nicht typisch sei. Ich arbeite seit 15 Jahren als Forstwirt und habe viel mit dem Fällen von Bäumen und dem Entasten der Stämme zu tun. Besteht da vielleicht ein Zusammenhang?“

Ulrich Waltking Das Krankheitsbild des Karpaltunnelsyndromes beschreibt eine Einschnürung des Mittelnerven in Höhe des Handwurzelkanales. Als Folge dieser Einengung kommt es zu Kribbelmissempfindungen und Taubheitsgefühlen an der Hand, betroffen sind der erste bis dritte Finger sowie halbseitig der vierte Finger. In fortgeschrittenen Fällen kommt es auch zur Lähmung von Teilen der Daumenballenmuskulatur mit der Unfähigkeit, den Daumen zum kleinen Finger zu führen (Opposition).