Übersicht für Patienten über Qualität Lauterbach stellt nach Verzögerungen Klinikatlas vor

Patienten in Deutschland müssen wohl noch Geduld haben: Der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) durchgesetzte Klinikatlas könnte erst später an den Start gehen als bislang geplant. Lauterbach verwies auf die Verzögerungen im Gesetzgebungsverfahren, weswegen die Übersicht im Netz nicht bereits ab 1. Mai zur Verfügung stehen werden, sondern bis zu zwei Wochen später. Über den Online-Atlas sollen sich Patienten über die Qualität bestimmter Eingriffe in den rund 1700 Krankenhäusern in Deutschland informieren können. So sollen sie besser entscheiden können, wo sie planbare Behandlungen machen lassen wollen.