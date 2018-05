Sprechstunde: Kalk in der Schulter

Kalk in der Schulter

Orthopäden haben verschiedene Möglichkeiten, schmerzhafte Kalkdepots in der Schulter zu behandeln. Vor manchen Therapien ist zu warnen.

Unsere Leserin Bettina H. aus Düsseldorf fragt: "Ich habe seit mehreren Monaten Schmerzen in der rechten Schulter. Einen Unfall hatte ich nicht, und sportlich bin ich eher weniger aktiv. Mein Orthopäde hat Kalk in meiner Schulter festgestellt. Woher kommt der Kalk? Was kann ich jetzt machen? Ist das gefährlich?"