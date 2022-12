Koffeinkonsum beeinflusst das kindliche Wachstum Wieviel Kaffee in der Schwangerschaft ist erlaubt?

Aber was ist mit einem der Lieblingsgetränke der Deutschen überhaupt, dem Kaffee? Immerhin trinkt jeder Deutsche davon laut Angabe des Lebensmittelmagazins rund 169 Liter pro Jahr – das ist mehr als Mineralwasser. Eine neue Studie hat sich mit der Frage befasst, ob und inwieweit Kaffeekonsum werdender Mütter Einfluss auf das Wachstum ihrer Kinder hat. Die Ergebnisse ihrer Kohortenstudie veröffentlichten die amerikanischen Forscher im Netzwerk Jamanetwork. Ihre Daten deuten daraufhin, dass Kaffeekonsum während der Schwangerschaft die Größenentwicklung der Kinder nachhaltig beeinflussen könnte, denn: Laut der Studie blieben Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft einen hohen Gehalt an Koffein und seinem Stoff­wechsel­produkt Paraxanthin im Blut hatten, kleiner als ihre Altersgenossen. Dieser gemessene Größenunterschied rangierte in einem Bereich von bis zu zwei Zentimetern und war noch in einem Alter von acht Jahren messbar. Denn für die Studie hatten die Wissenschaftler Gewicht und Größe der Kinder im Alter von vier und acht Jahren verglichen.