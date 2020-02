Sprechstunde : Italien ist in Europa am schlimmsten betroffen

Touristen mit Mundschutz auf der Mailänder Einkaufsmeile Galleria Vittorio Emanuele II. Foto: dpa/Claudio Furlan

Peking/Seoul/Rom Sieben Menschen sind dort bereits gestorben. Dem Land droht eine neue Rezession.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(dpa) Im schwer vom Coronavirus betroffenen Norden Italiens ist ein weiterer infizierter Mensch gestorben. Der 84 Jahre alte Mann sei in einem Krankenhaus in Bergamo ums Leben gekommen, berichteten Verantwortliche der Region Lombardei am Montag. Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. Die Zahl der Infizierten sei alleine in der Lombardei auf 165 gestiegen, sagte Regionalpräsident Attilio Fontana in einem Radiointerview. Am Vorabend waren es in ganz Italien nach Angaben des Zivilschutzes noch rund 150. In der Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren Sicherheitskräfte, wer rein und raus darf.

In vielen Gegenden Norditaliens steht das öffentliche Leben praktisch still. In Venetien wurde die Gemeinde Vo abgeriegelt. Schulen, Universitäten und Museen bleiben geschlossen. Auch der Karneval von Venedig, der bis Dienstag gehen sollte, sollte abgesagt werden.

Zugtickets in Italien werden kostenlos erstattet, wenn Reisende ihre Fahrt wegen des Covid-19-Ausbruchs nicht antreten wollen. Das teilten die italienischen Bahnunternehmen mit. Trenitalia wird nach eigenen Angaben Zugfahrten unabhängig vom Tarif komplett erstatten, wenn Reisen wegen des neuartigen Coronavirus‘ abgesagt werden. Wer ein Ticket für einen Hochgeschwindigkeits- oder Fernzug gebucht hat, erhält demnach ein Voucher mit der Gültigkeit von einem Jahr. Wer einen Regionalzug gebucht hat, bekommt eine Erstattung in bar. Der Schnellzug-Anbieter Italo bietet laut eigener Aussage Vouchers für alle Reisen aus den und in die betroffenen Regionen im Norden Italiens an. Sie haben eine Gültigkeit bis Ende Juli.

Die italienische Fußball-Liga will wegen des Coronavirus Fußballspiele vor leeren Rängen stattfinden lassen. Der Präsident der Serie A, Paolo Dal Pino, bat in einem Brief an die Regierung, die Liga-Partien in den vom Coronavirus betroffenen Gebieten nicht auszusetzen, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete. Sie sollten stattdessen hinter verschlossenen Türen ausgetragen werden dürfen – also als Geisterspiele ohne Fans. Dies sei nötig, um den Liga-Spielplan bis zum Beginn der Europameisterschaft im Juni einzuhalten.

Italien wird nach Analysteneinschätzung durch das Coronavirus erneut in eine Rezession rutschen. Der Wirtschaftsforscher Lorenzo Codogno von LC Macro Advisors, der früher Chefökonom im Finanzministerium in Rom war, prognostizierte am Montag, dass die italienische Wirtschaft im ersten Quartal 2020 zwischen 0,5 und einem Prozent schrumpfen wird. Im vierten Quartal 2019 gab es bereits ein Minus von 0,3 Prozent. Damit wäre das schuldengeplagte Land bereits zum vierten Mal seit 2008 in einer Rezession. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft wächst seit 2010 durchgehend.