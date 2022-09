Interview Markus Groteguth : Mehr Meer auf den Teller

Info

Markus Groteguth. Foto: privat

Angebot Das Motto des ersten Düsseldorfer Gesundheitstages lautet ,„Düsseldorf.Bleib.Gesund.“ Er findet statt am Samstag, 17. September, von 10 Uhr bis 17 Uhr in der „Clinic Bel Etage” in Düsseldorf-Unterbilk. Die Besucher können sich bei den Ausstellern ein Bild vom breiten Spektrum der medizinischen Möglichkeiten machen. Gleichzeitig laden Referenten zu Vorträgen ein – die Veranstalter legen den Akzent auf „multimedial, vielseitig und lebensnah”.

Vorträge Es gibt Referate zu verschiedenen Themen der Medizin, etwa zur Demenzvorbeugung, zur ästhetischen Chirurgie, Ernährungsmedizin, Allergologie, Endoprothetik (Hüfte, Knie und Schulter), Migränetherapie, zu neuen Behandlungsmöglichkeiten chronischer Schmerzen. „Wir wollen medizinische Leistungsfähigkeit für alle Bürger der Region darstellen“, sagen die Mitinitiatoren des Tages, Markus Groteguth (Facharzt für Allgemeinmedizin aus Meerbusch und Vorstandsmitglied des NRNW-Ärztenetzwerks) sowie Andreas Schmitz (Facharzt für Neurochirurgie).

Ehrengast Frank Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebunds, wird einen Vortrag zum Thema „Situation Corona – was muss beachtet werden?“ halten.

Debatte Fachspezialisten und Politiker diskutieren mit Hausärzten über politische Probleme in der medizinischen Versorgung.

www.clinicbeletage.de