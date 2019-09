Interview Christina Westhoff : „Hier weiß jeder um unsere große Verantwortung“

Die Apotheke der Düsseldorfer Uni-Kliniken ist gut aufgestellt. Kommt es dennoch zu Engpässen, darf eine Arznei im Notfall aus dem Ausland importiert werden.

In Ihrem Warenlager liegen Medikamente aller Art frei zugänglich herum. Da ist ein großes Vertrauen in Ihre Mitarbeiter nötig oder?

Westhoff Auf jeden Fall. Wie in einer Apotheke üblich, werden hier Arzneien aller Art gelagert, und bis auf den Tresor für Betäubungsmittel sind diese Mittel allen, die in der Apotheke arbeiten, frei zugänglich. Anders ist ein reibungsloser Ablauf nicht möglich. Alle Mitarbeiter werden speziell für ihre Aufgaben vorbereitet, und sie genießen unser Vertrauen. Von außen kommt hier niemand herein, jeder Mitarbeiter hat eine spezielle elektronische Zugangskarte. Unser Personal, egal ob in den Laboren oder im Warenlager, ist sehr zuverlässig. Hier weiß jeder um unsere große Verantwortung. Schließlich geht es immer darum, kranken Menschen zu helfen.