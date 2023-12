Immer mehr Kinder mit RSV im Krankenhaus Angespannte Lage in Kinderkliniken in NRW

Gleich drei Infektionswellen haben Nordrhein-Westfalen im Griff. Immer mehr Menschen infizieren sich mit Corona, wie die Sieben-Tage-Inzidenz und die Viruslast im Abwasser zeigen. Auch müssen mehr Patienten in die Klinik; die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten steigt in NRW auf 6,3 Prozent. In der vergangenen Woche gab es bundesweit 361 Corona-Tote, nach 347 in der Vorwoche. Nun infizieren sich zunehmend Kinder mit dem RS-Virus, und die Influenzawelle setzt ein. Alles zusammen führt zu mehr Personalausfällen.