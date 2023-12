Fragen und Antworten Neuer Corona-Impfstoff kommt – was er bringt und für wen er gedacht ist

Die Krankheitswellen rollen weiter durch das Land. Es gebe eine „relativ hohe Zahl“ an Corona-Erkrankungen und viele für die Jahreszeit typische Erkältungen durch Rhinoviren, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht. Zudem nehmen bei Kindern die gefürchteten RSV-Infekte zu. „Insbesondere Kinder unter zwei Jahren sind von einer Krankenhauseinweisung mit RSV-Infektion betroffen“, so das RKI weiter. Das Institut mahnt mit Blick auf Corona: „Ältere Menschen haben weiter ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach einer Corona-Infektion.“ Schwung in die Impfkampagne könnte nun der neue Impfstoff von Novavax bringen.