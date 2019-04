Trockene Sommer, warme Winter : Experten warnen vor heftiger Zecken-Plage

Düsseldorf Warme, trockene Sommer und milde Winter mögen nicht nur Menschen. Auch für Insekten und Spinnentiere bietet diese Klima perfekte Bedingungen, um sich zu vermehren. Immer mehr Experten warnen deshalb vor einer Zeckenplage – und vor der sogenannten Super-Zecke.

Sie wird fünfmal größer als heimische Artgenossen und kann Träger einer gefährlichen Erkrankung sein. Ihr richtiger Name ist Hyalomma-Zecke. Ursprünglich ist sie in Südeuropa, Afrika und Asien zu Hause. Schon 2018 wurden jedoch in verschiedenen Bundesländern Exemplare der Super-Zecke entdeckt, darunter erst im Oktober in NRW. Die Zecke kann das Krim-Kongo-Virus übertragen, der ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber auslösen kann. Dabei kommt es zu Blutungen am ganzen Körper. In diesem Stadium verläuft die Krankheit meist tödlich. Das Robert-Koch-Institut bittet deshalb darum, Exemplare, bei denen es sich um die „Super-Zecke“ handeln könnte, einzuschicken.