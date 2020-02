Kostenpflichtiger Inhalt: 15.000 Anträge allein bei der Barmer : Immer mehr Patienten wollen Cannabis auf Rezept

Eine Cannabis-Pflanze im Gewächshaus. Foto: dpa/Nir Alon

Seit Cannabis als Arznei erlaubt ist, ist der Ansturm groß. Die meisten Anträge kommen aus Bayern und NRW, so eine Barmer-Studie. Vor allem ältere Patienten fragen das Mittel nach – am liebsten in Blüten-Form. Hier kann es zu Engpässen kommen.