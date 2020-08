Kritik von der Linkspartei : Immer mehr Menschen sind nicht krankenversichert

Berlin/Saarbrücken Immer mehr Menschen in Deutschland haben neuen Daten zufolge keinen Krankenversicherungsschutz. Die Bundesregierung hat keine Erklärung für den Trend. Sabine Zimmermann, Sozialpolitikerin der Linken, nennt diese Entwicklung „inakzeptabel“.

Die Zahl der Betroffenen habe sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre auf 143.000 fast verdoppelt, teilte die Linksfraktion unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes am Freitag in Berlin mit. 2015 traf dies noch auf rund 80.000 Menschen zu. Das Bundesgesundheitsministerium hat nach eigenen Angaben keine Hinweise auf die Ursachen, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin.