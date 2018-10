Immer Ärger mit den Weisheitszähnen

Wozu hat der Mensch Weisheitszähne? : Ruhmlose Achter

Ein unversehrt geborgener Weisheitszahn. Foto: KN/k.n.

Düsseldorf Vier Weisheitszähne beherbergt in der Regel das menschliche Gebiss. Oft müssen sie entfernt werden, wenn sie Entzündungen auslösen und wenn es im Kiefer zu eng wird.

Für viele Menschen war es die erste Begegnung mit einer Betäubung, mit Skalpell und Zange. Manchmal ging der Eingriff schnell über die Bühne, ruck und zuck, schon war er draußen, manchmal musste in der Tiefe des Raums gebohrt, gebuddelt, gefräst und gegraben werden. Hauptsache, dieser Kawenzmann von einem Zahn war endlich draußen.

Der Weisheitszahn des Menschen macht seinem Namen keine Ehre, fast immer stört er, zuweilen akut, meistens auf Dauer. Dann muss er entfernt werden, aber nicht kategorisch. Manche Menschen haben genug Platz im Kiefer, um 32 Zähne zu beherbergen. „Unsere Vorfahren hatten noch mehr Zähne im Mund, einige sogar über 40“, weiß Wolfgang Schmüdderich. Der erfahrene Kieferchirurg mit großer Praxis in Meerbusch hat sich auch mit der Geschichte des menschlichen Gebisses beschäftigt, und in ihr gab es viel Bedarf für kräftige Backenzähne: „Unsere Vorfahren hatten ganz andere Essgewohnheiten, die haben beispielsweise Roggenkörner mit den Seitenzähnen zermahlen. Wir dagegen ernähren uns proteinreich, wir sind Fleischesser geworden und haben ein Allesfresser-Gebiss, und so sind unsere Kiefer kleiner geworden.“ Dummerweise hat die Evolution die Zahnzahl nicht reduziert. Deshalb haben die meisten Menschen vier Weisheitszähne.

info Im Teenager-Alter ist die Begutachtung sinnvoll Abweichungen Weisheitszähne weichen häufiger als andere Zähne von ihrer charakteristischen anatomischen Form ab. So treten Weisheitszähne mit drei oder fünf Höckern auf. Auch die Anzahl der Wurzeln ist unterschiedlich. Sie können miteinander verwachsen oder hakenförmig gebogen sein, so dass eine gegebenenfalls notwendige Extraktion der Zähne erschwert ist. In seltenen Fällen wachsen hinter den Weisheitszähnen noch überzählige Weisheitszähne, so genannte Distomolaren, auch Neuner genannt. Begutachtung Es empfiehlt sich, die Zähne im Teenager-Alter begutachten zu lassen, um eine erste Diagnose zu erhalten, wie viele Weisheitszähne überhaupt angelegt sind und wie und ob sie durchbrechen könnten. Allerdings gilt die Regel: Nicht alle Weisheitszähne müssen gezogen werden. Es kann auch sein, dass die Weisheitszähne das komplette Leben unter dem Zahnfleisch verborgen bleiben oder Platz in einem Kiefer finden, ohne dabei Probleme zu bereiten.

Mit Deutschlands Achtern hat Schmüdderich viel Erfahrung. Dabei ist bis heute nicht ganz geklärt, warum sie Weisheitszähne heißen. „Sie brechen meist erst im Erwachsenenalter durch, also zu einer Zeit, da den Menschen die ersten Spuren von Weisheit nachgesagt werden können oder sollten.“ Im Japanischen wird es lyrisch: Dort heißen sie „Zähne, die die Eltern nie sehen“.

Probleme machen sie, wenn sie im Kiefer nicht genug Platz haben, um durchbrechen zu können. Manchmal bleiben sie auf halber Strecke hängen, kommen nicht ganz durch, ein großer Teil bleibt unter Schleimhaut. Dann bilden sich unerreichbare Schmutznischen, in denen sich Bakterien und Nahrungsreste einnisten und Entzündungen bilden können. Oder es entstehen Zysten oder gar Abszesse.“ Vor allem können Weisheitszähne gewaltigen Druck ausüben, etwa wenn sie sich quer legen, sie drücken dann die anderen Zähne vor allem in der Front zusammen.

Wenn Weisheitszähne entweder nur im Oberkiefer oder nur im Unterkiefer durchbrechen, fehlen ihnen jeweils ihre Gegenspieler. Dadurch können sich die Weisheitszähne verlängern, also über die Kauflächen hinauswachsen. Mitunter gerät hierdurch das gesamte Kausystem aus der Balance. Unangenehme Beschwerden im Kiefergelenk oder Verspannungen in den Gesichtsmuskeln sind die Folge.

Weisheitszähne können auch die Nachbarzähne gefährden und dort Karies entstehen lassen. Schmüdderich: „Es gibt Fälle, da ist es nötig, dass man einen zerstörten Siebener entfernt und wartet, bis sich der Achter einordnet.“

Manchmal hat auch ein Sechser schon in jungen Jahren einen solch schweren Defekt, dass es sinnvoll ist, dass man ihn zieht und später den Achter an seine Stelle transplantiert. Das ist mitnichten eine Angelegenheit nur für Privatpatienten: In der Gebührenordnung der Ärzte gibt es eine Position auch für Kassenpatienten: „Entnahme eines Zahns zur Transplantation“. Schmüdderich: „Das ist eine elegante Methode, um ein Implantat und eine kieferorthopädische Maßnahme zu umgehen.“ Ein schwieriger Eingriff? Schmüdderich schüttelt den Kopf: „Nein, man sollte aber den Zahn schon relativ früh transplantieren, wenn die Wurzel also bis zur Hälfte oder bis zu zwei Dritteln ausgebildet ist. Dann passt sie gut.“ Diese jungen Leute werden auffällig, wenn sie einen zahnärztlichen oder kieferorthopädischen Termin mit Röntgenbild haben – da sieht der Fachmann alles.

Jeder Zahnarzt darf Weisheitszähne entfernen. Ist das sinnvoll? „Nicht unbedingt“, sagt Schmüdderich. „Es gibt gewiss viele erfahrene Zahnärzte, die sehr gut Weisheitszähne entfernen, zumal wenn sie chirurgische Erfahrung haben. Aber das operative Entfernen von Weisheitszähnen in der Hand eines Ungeübten ist riskant.“ Es gibt ja die Möglichkeit von Komplikationen. Jedenfalls ist die Entfernung eines Weisheitszahns, bei der auch Knochen weggefräst wird, geschnitten und genäht wird, der am häufigsten ambulant durchgeführte operative Eingriff in Deutschland. Schmüdderich: „Trotzdem gelingt er mitunter nicht unbedingt so gut wie bei jemandem, der das täglich macht. Zu mir kommen häufig Patienten, die berichten, dass ihr Zahnarzt sich mit einem Weisheitszahn 90 Minuten lang herumgequält hat. Mir tun dann immer beide leid.“

Wann ist der richtige Zeitpunkt, dass die Weisheitszähne entfernt werden sollten? „Am besten noch im Jugendlichenalter, also zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr, wenn eine Wurzel zur Hälfte ausgebildet wird. Dann ist die Zahnkrone schon relativ weit oben in Richtung Mundhöhle, kann also ohne Komplikationen erreicht werden, ohne dass die Wurzel aus Platzmangel schon um andere sensible Strukturen herumgewachsen ist. Wenn ich diesen Eingriff bei einem 35-jährigen Patienten durchführen muss, dann ist die Operation aufgrund der Zahn- und Wurzelgröße wesentlich umfangreicher.“ Viele von solchen älteren Patienten haben sich übrigens schon über Jahre unnötig mit Entzündungen herumgeplagt, weil sie den Eingriff scheuten.

Dem Patienten ist es überlassen, wie er die Entfernung vornehmen lassen will: in vier Sitzungen je einen Zahn, in zwei Sitzungen je zwei Zähne einer Seite – oder sogar alle vier Zähne in einem großen Eingriff. Das überlässt Kieferchirurg Schmüdderich nach ausführlicher Beratung jedem Patienten selbst. „Die meisten Weisheitszähne kann man in einer örtlichen Betäubung entfernen, es geht auch mit einer Vollnarkose, aber es gibt nur wenige Fälle, dass es zwingend eine Vollnarkose sein muss.“ Gewiss besteht die Möglichkeit einer Sedierung etwa durch Propofol, „aber da bin ich vorsichtig, weil dabei der Schluckreflex ausgeschaltet ist. Und wenn die Mundhöhe voller Blut ist, kann das gefährlich werden. Da ist mir eine Narkose mit einer professionellen anästhesistischen Intubation lieber, so dass sichergestellt ist, dass die Atemwege geöffnet bleiben.“