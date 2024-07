Rezeptfreie Schmerzmittel Ibuprofen, Paracetamol und Co. – was nimmt man wann?

Da Paracetamol in der Leber umgesetzt und in der Niere ausgeschieden wird, sollten Menschen mit Problemen der beiden Organe das Schmerzmittel meiden. In den USA war Paracetamol in früheren Jahren schon mal die häufigste Ursache für ein akutes Leberversagen, weswegen die FDA (Food and Drug Administration) die Dosis von Paracetamol in verschreibungspflichtigen Kombinationspräparaten in den USA auf 325 mg pro Tablette (zuvor 750 mg) beschränkte.