Tipp 2 zur Hornhautverkrümmung: Sehschwächen

Ungefähr die Hälfte der Menschen in Deutschland trägt wegen einer Sehschwäche eine Brille oder Kontaktlinsen. Einige können Dinge in der Nähe nicht scharf genug sehen. Diese Menschen sind weitsichtig. Andere haben Schwierigkeiten, Dinge, die weit weg sind, nicht scharf zu sehen. Sie sind kurzsichtig. Darüber hinaus gibt es Menschen, die weder in der Nähe noch in der Ferne scharf sehen können. Das liegt oftmals daran, dass die Hornhaut des Auges verkrümmt ist.