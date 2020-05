Was ist Astigmatismus? : Hornhautverkrümmung: Haben Sie noch den Durchblick?

Foto: Shutterstock.com / HQuality Infos Hornhautverkrümmung: Symptome, Ursachen und Behandlung

Kennen Sie das? Auf einmal sehen Sie in der Nähe oder in der Ferne unscharf. Oder Sie sehen manche Objekte scharf und andere unscharf - selbst wenn Sie gleich weit entfernt liegen. Dann könnten Sie an einer Hornhautverkrümmung leiden.

"Ich sehe was, was du nicht siehst" - ein beliebtes Kinderspiel, das jeder von uns schon einmal im Leben gespielt hat. Doch was für den einen Spaß und Zeitvertreib bedeutet, erweist sich für andere, die an einer Sehschwäche wie Astigmatismus beziehungsweise Stabsichtigkeit leiden, als erhebliche Einschränkung im Leben. Dieses Handicap lässt sich heutzutage zum Glück korrigieren, und zwar durch Brillen und Kontaktlinsen oder durch einen operativen Eingriff am Auge.

Welche Sehschwächen gibt es?

Rund die Hälfte der Menschen in Deutschland trägt entweder einer Brille oder Kontaktlinsen. Manche entscheiden sich für eine Brille, weil sie modisch schick aussehen. Aber die meisten tragen eine Brille, weil sie eine Sehschwäche haben. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Und je früher eine solche Sehschwäche erkannt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Verbesserung der Sehschärfe eintritt. An dieser Stelle sollte erst einmal geklärt werden, welche unterschiedlichen Sehschwächen es überhaupt gibt.

Weitsichtigkeit und Alterssichtigkeit

Von Weitsichtigkeit spricht man, wenn der Augapfel zu kurz oder die Brechkraft zu gering ist. Das wiederum bedeutet, dass die Stelle, an der die einfallenden Lichtstrahlen gebündelt werden, hinter der Netzhaut liegt und Objekte somit in der Nähe nicht scharf wahrgenommen werden können. Die Betroffenen können in der Regel gut in die Ferne sehen, doch das Lesen der Zeitung oder der Nachrichten auf dem Smartphone kann sich als besondere Herausforderung herausstellen. Denn die Buchstaben und Zahlen sind unscharf. Übrigens: Man kann schon als Kind weitsichtig sein, wobei sich diese Fehlsichtigkeit in jüngeren Jahren noch gut ausgleichen lässt. Im Großen und Ganzen macht sich Weitsichtigkeit aber erst mit zunehmenden Alter bemerkbar, da die Elastizität der Linse abnimmt und die Anpassung des Auges an verschiedene Entfernungen, auch Akkommodation genannt, nicht mehr einwandfrei gewährleistet wird.

Mit dem Eintritt ins 65. Lebensjahr sind die Veränderungen der Linse so weit fortgeschritten, dass eine Akkomodation nicht mehr möglich ist. Die Betroffenen können dann Objekte in einer Entfernung von weniger als 30 bis 40 Zentimeter nicht mehr deutlich erkennen, was wiederum bedeutet, dass die Arme zum Zeitungslesen schlicht weg zu kurz werden. Diese Form der Weitsichtigkeit wird auch als Alterssichtigkeit bezeichnet. Die gute Nachricht: Es gibt hierfür eine simple Lösung, und zwar die Lesebrille.

Kurzsichtigkeit (Myopie)

Bei Kurzsichtigkeit geht es darum, dass Betroffene weit entfernte Objekte nicht scharf sehen können. Zum Beispiel Anzeigetafeln am Bahnhof. Selbst Menschen, die nur ein paar Meter von einem entfernt stehen, lassen sich nur schwerlich klar wahrnehmen. Denn der Augapfel ist zu lang, sodass das scharfe Bild vor der Netzhaut entsteht. Die Kurzsichtigkeit ist normalerweise erblich bedingt. Aber auch mit zunehmenden Alter kann man kurzsichtig werden. Für gewöhnlich leiden beide Augen an der Kurzsichtigkeit, aber oftmals unterschiedlich stark. Übrigens: Genauso wie Weitsichtigkeit wird auch die Kurzsichtigkeit in Dioptrien gemessen, wobei ein Wert von -0,5 Dioptrien als normal angesehen wird. Sofern der Wert schlechter ausfallen sollte, lässt sich diese Fehlsichtigkeit mit einer Brille oder Kontaktlinsen beheben.

Rot-Grün-Sehschwäche

Menschen, die an einer Rot-Grün-Sehschwäche leiden, können in der Regel die Farben Rot und Grün weder klar noch deutlich auseinanderhalten. Im Alltag tritt diese Sehschwäche sehr häufig auf und die Betroffenen sehen die beiden Farben, gleich in welchen Nuancen, als graue Farbtöne. Es handelt sich hier um einen genetischen Defekt, von dem 5% der Männer und 0,8% der Frauen in Deutschland betroffen sind. Viele Menschen wissen oft gar nicht, dass sie diese Sehschwäche haben.

Eine weitere Sehschwäche stellt Astigmatismus (Hornhautverkrümmung), auf die wir im Folgenden näher darauf eingehen werden.

Was ist eine Hornhautverkrümmung?

Generell ist die Hornhaut des Auges gleichförmig gewölbt, sodass die in das Auge einfallenden Lichtstrahlen einen gemeinsamen Brennpunkt auf der Netzhaut (Retina) bilden. Zeigt die Hornhaut jedoch Unregelmäßigkeiten in der Krümmung der Hornhaut, so bildet sich kein Brennpunkt und Betroffene können weder in der Nähe noch in der Ferne scharf sehen. In diesem Fall spricht man von einer Astigmatismus, ein Fachbegriff aus dem Griechischen, der so viel bedeutet wie "Punktlosigkeit". Das liegt daran, dass die Lichtstrahlen durch die unterschiedliche Krümmung der Hornhaut nicht in einem Punkt gebündelt werden. Statt eines Punktes bildet sich ein Strich beziehungsweise ein Stab - daher auch die deutsche Bezeichnung "Stabsichtigkeit", die für eine ungleichmäßige Brechkraft und somit für eine Fehlsichtigkeit sorgt.

Übrigens: Beinahe alle Menschen haben eine Hornhautverkrümmung, jedoch fällt bei den meisten von ihnen die Verkrümmung so geringfügig aus, dass sie kaum wahrgenommen wird. In der Regel gilt ein Astigmatismus von bis zu 0,5 Dioptrien als normal. Alles, was darüber hinaus geht, kann entweder genetisch bedingt sein oder entwickelt sich im Laufe der Zeit.

Arten von Astigmatismus

Im Allgemeinen unterscheidet man zwei Arten einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus beziehungsweise Stabsichtigkeit), und zwar zwischen regulärem und irregulärem Astigmatismus. Gleichwohl kann ein äußerer oder ein innerer Astigmatismus des Auges vorliegen oder eine Kombination aus beiden.

Regulärer Astigmatismus (lat. Astigmatismus regularis): Der reguläre Astigmatismus kann sowohl alleine oder in Kombination mit einer Weit- oder Kurzsichtigkeit auftreten. In der Regel erweist sich die Oberfläche der Hornhaut als glatt und gleichmäßig. Die einfallenden Lichtstrahlen werden angesichts der Formabweichung der Hornhaut in zwei aufeinander senkrecht stehenden Meridianen gebrochen. Anstelle eines Brennpunktes entstehen zwei wie Stäbchen aussehende Brennlinien, was zu einer Verzerrung des Bildes führt.

Irregulärer Astigmatismus (lat. Astigmatismus irregularis): Wenn die Oberfläche der Hornhaut des Auges mehrere Krümmungen aufweist, dann spricht man von irregulärem Astigmatismus. In diesem Fall treten die Brechungen des Lichts so unregelmäßig auf, sodass multiple Brennpunkte auf der Netzhaut entstehen und sich dadurch ein völlig unscharfes Bild abzeichnet. Gewöhnlich tritt eine unregelmäßige Hornhautverkrümmung infolge einer Erkrankung, eines Unfalls oder eines operativen Eingriffs am Auge auf. Nicht selten sorgen aber auch Vernarbungen oder Trübungen der Hornhaut für eine unscharfe Sehfähigkeit.

Übrigens: Es kommt häufig vor, dass eine Hornhautverkrümmung gemeinsam mit einer Weit- oder Kurzsichtigkeit auftritt. Dann spricht man gewöhnlich von einem Astigmatismus compositus.

Wie kommt es zu einer Hornhautverkrümmung?

Die Hornhaut stellt die vorderste Schicht des menschlichen Auges dar. Zum einen schützt sie das Auge und zum anderen wölbt sie das Licht zusammen mit der Linse, damit es im Inneren des Auges in einem Punkt auf der Netzhaut fokussiert wird. Da es wohl keinen Menschen gibt, der über eine ganz gleichmäßig geformte Hornhaut verfügt, führt dies manchmal zu einer Sehschwäche. Entscheidend ist allerdings das Ausmaß der Verkrümmung der Hornhaut - je schwächer sie ausgeprägt ist, desto weniger wird sie von Betroffenen wahrgenommen. Das passiert in der Regel erst ab einem Wert von 0,5 Dioptrien.

Die Ursachen für eine Hornhautverkrümmung (Astigmatismus beziehungsweise Stabsichtigkeit):

eine genetische Veranlagung

eine Erkrankung

ein operativer Eingriff am Auge

Astigmatismus ist in den meisten Fällen angeboren. Allerdings kann eine Hornhautverkrümmung in der Familie auch erblich bedingt sein, wie etwa bei der Hornhauterkrankung Keratokonus und Keratoglobus. In beiden Fällen handelt es sich um eine zunehmende Ausdünnung sowie Verwölbung der Hornhaut.

Ein Astigmatismus (Stabsichtigkeit) muss sich aber nicht immer schon von Geburt an bemerkbar machen, eine Hornhautverkrümmung kann auch erst im Laufe des Lebens auftreten. Die Ursachen dafür sind vielfältig: Am weitesten verbreitet sind Geschwüre, Entzündungen und Vernarbungen der Hornhaut, die als Folge von Verletzungen, Unfällen oder Infektionen entstehen. Gleichwohl können mit der Zeit auch Hornhauttrübungen entstehen, wie etwa beim grauen Star (Katarakt). Betroffene, die sich deswegen einem operativen Eingriff unterziehen, müssen mit einem vorübergehenden Astigmatismus rechnen. Denn aufgrund der Operation am Auge, kann sich nämlich die Hornhaut verkrümmen, und es tritt die besagte Stabsichtigkeit ein, die sich allerdings nach geraumer Zeit wieder zurückbildet.

Was sind die Symptome einer Hornhautverkrümmung?

Eine Hornhautverkrümmung geht oft mit Kurz- oder Weitsichtigkeit einher, welche sich durch schlechtes Sehen in der Nähe und Ferne bemerkbar macht. Das wiederum führt zu einer Überanstrengung des Auges, da es permanent versucht, das unscharfe Bild durch Akkommodation (Brechkraftanpassung) zu korrigieren. Infolge dieser Beanspruchung stellen sich als Symptome Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten und Müdigkeit ein. Auch vermehrtes Zwinkern, Augentränen, Augenbrennen und Lichtblendungen können Symptome sein, die auf ein Astigmatismus hindeuten. Gleiches gilt - wenn auch nur in selten Fällen - für Migräne oder das Schielen der Augen.

Übrigens: Eine Lese- und Schreibschwäche (Legasthenie) beruht nicht auf eine Hornhautverkrümmung. Dennoch sollte bei Betroffenen darauf geachtet werden, dass das Sehvermögen bei Legasthenie so gut wie nur möglich ist.

Wer stellt eine Hornhautverkrümmung fest?

Ob eine Hornhautverkrümmung vorliegt, wird wie bei allen Fehlsichtigkeiten vom Augenarzt oder vom Augenoptiker diagnostiziert, und zwar bei einer routinemäßigen Sehschärfemessung (Sehtest). Hierbei kommen verschiedene Untersuchungsmethoden zum Einsatz, wie die sogenannte objektive Refraktion. Bei dieser Methode wird mit einem Refraktometer - ein kleiner Diaprojektor - ein Bild auf die Netzhaut des untersuchenden Patienten projiziert. Durch das Scharfstellen des Bildes wird im Anschluss der Korrekturwert ermittelt, um die Fehlsichtigkeit ausgleichen zu können.

Sollte sich bei der objektiven Refraktion der Hinweis auf ein Astigmatismus verdichten, so folgen im Anschluss weitere Untersuchungen. Dazu benutzt der Augenarzt beziehungsweise Augenoptiker das sogenannte Ophthalmometer, mit dessen Hilfe der Krümmungsradius der Hornhaut für jeden Meridian exakt abgelesen wird. Gleichzeitig wird anhand der ermittelten Werte die Brechkraft berechnet. Die Stärke der Hornhautverkrümmung wird in Dioptrien bestimmt, während die Achse, in der die Verkrümmung der Hornhaut vorliegt, in Winkelgrad festgehalten wird.

Bei Kindern und bei Patienten, bei denen die Konzentration einer Augenuntersuchung fehlt, kommt die sogenannte Skiaskopie zur Anwendung. Bei dieser Untersuchungsmethode wird das Auge ausgeleuchtet, um auf der Basis der dadurch hervorgerufenen Lichtreflexionen mögliche Fehlsichtigkeiten festzustellen. Es handelt sich hierbei jedoch um ein einfaches Messverfahren, das vom Arzt oder Optiker sehr viel Erfahrung abverlangt.

Als eine Art "Feinjustierung" versteht sich die subjektive Refraktion, bei der die genauen Werte für die Brillengläser oder Kontaktlinsen mithilfe eines Phoropter bestimmt werden. Das augenoptische Messgerät besteht aus jeweils zwei in einer Apparatur angehäuften Linsen beziehungsweise Probierbrillengläsern, die so lange vor das Auge des Patienten gesetzt werden, bis sie alle Buchstaben, Zahlen und Symbole scharf sieht. Die dabei ermittelten Werte bestimmen am Ende den weiteren Verlauf der Behandlung der Hornhautverkrümmung.

Wie kann man eine Hornhautverkrümmung behandeln?

Sofern Winkel und Brechungsfehler feststehen, kann der Astigmatismus (Hornhautverkrümmung beziehungsweise Stabsichtigkeit) wie bei anderen Fehlsichtigkeiten mit verschiedenen Therapien behandelt werden. Es kommt jedoch darauf an, welche Form von Astigmatismus vorliegt - regulärer oder irregulärer Astigmatismus.

Sofern ein regulärer Astigmatismus zugrunde liegt, also eine genetisch bedingte und sich kaum verändernde Hornhautverkrümmung, dann erfolgt die Behandlung der Fehlsichtigkeit mithilfe von einer Brille mit speziell geschliffenen Zylindergläsern. Nach dieser Methode lassen sich auch formstabile Kontaktlinsen anfertigen, die einen Astigmatismus ohne Weiteres korrigieren. Hinweis: In der Zeit der Umgewöhnung kann die Therapie von Kopfschmerzen begleitet werden. Daher sollten Betroffene auf regelmäßige Tragepausen achten, um die Augen gerade in der Anfangszeit nicht allzu zu strapazieren.

Wer an einem irregulären Astigmatismus leidet, kann nicht auf eine Brille zurückgreifen. Hier können nur weiche oder harte Kontaktlinsen mit torischen (wulstförmigen) Linsen helfen. Denn durch einen individuell angepassten Schliff werden verschiedene Brechwerte in zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen erzeugt, wodurch die Hornhautverkrümmung ausgeglichen und die Sehschärfe verbessert werden kann.

Ein Astigmatismus lässt sich auch mithilfe einer Laserbehandlung korrigieren. Wie erfolgreich eine solche Behandlung letzten Endes ist, richtet sich jedoch nach der Ausprägung der Verkrümmung der Hornhaut. Das soll heißen: Je leichter eine Hornhautverkrümmung ausfällt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sehkraft dauerhaft wieder hergestellt wird. Die Behandlung mit einem Laser erweist sich als kurzweilig und schonend. Dabei wird nur an denjenigen Stellen der Hornhaut Gewebe entfernt, an denen Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Gegebenenfalls kann eine Hornhautverpflanzung in Betracht kommen, wenn Schäden oder Unregelmäßigkeiten der Hornhaut besonders stark ausgeprägt sind, wie etwa bei der Augenkrankheit Keratokonus.

Warum verschlechtert sich eine Hornhautverkrümmung häufig?

Prinzipiell hängt der Verlauf einer Hornhautverkrümmung von den Ursachen ab. Liegt etwa ein regulärer Astigmatismus vor, verändert sich die Verkrümmung der Hornhaut in den meisten Fällen nicht. Nichtsdestotrotz ist eine frühe Diagnose wichtig, um Begleiterscheinungen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühle vorzubeugen. Wenn jedoch eine Verschlechterung der Hornhautverkrümmung eintritt, dann kann es sich um das seltene Augenleiden Keratokonus handeln. Hierunter versteht man die fortschreitende Ausdünnung und Verformung der Hornhaut des Auges. Der Verlauf dieser Krankheit lässt sich nicht aufhalten, sondern kann lediglich bei frühzeitiger Diagnose durch den Augenarzt oder Augenoptiker gehemmt werden. Im Extremfall wird ein operativer Eingriff nötig.