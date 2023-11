Honig, Ingwer, Salbei und Co Was ist dran an Antibiotika zum Selbermachen?

Honig, Kurkuma und Co werden im Internet als Rezeptmix gegen Keime aller Art angepriesen. Aber wirken sie wirklich wie echte Antibiotika? Und sind sie durchweg harmlos? Was diese Substanzen können und was ein Experte dazu sagt.

08.11.2023 , 12:05 Uhr

Die antibakterielle Wirkung von Honig gilt als erwiesen – allerdings nur bei lokaler Anwendung. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen