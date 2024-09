Hodenkrebs, HPV, Potenzstörungen Männerkrankheiten sind keine Altherrenprobleme

Ganz zu schweigen davon, dass eine HPV-Impfung nicht nur den Geimpften selbst, sondern auch andere Menschen schützt, insofern das Virus bei Sexualkontakten übertragen wird. Das Impfen beider Geschlechter wäre also sinnvoll, und das am besten, bevor es zum ersten Sexualkontakt kommt. Doch in der Realität liegt die Impfquote hierzulande unter den 15-jährigen Mädchen bei 50 und unter den gleichaltrigen Jungen gerade mal bei 27 Prozent. „Und wenn man beispielsweise den Gebärmutterhalskrebs ausrotten wollte, bräuchte man laut Studien eine Impfquote von über 90 Prozent“, betont Albers. Er betont in diesem Zusammenhang, dass man sich mit der HPV-Impfung ursächlich vor Krebs schützt: „Das ist schon eine echte Chance, die man nicht verpassen sollte.“