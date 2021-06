10 Fakten rund um Hitzepickel

Fakt 2 über Hitzepickel: Wie entstehen Hitzepickel?

Wie der Name verrät, bilden sich die Bläschen durch die Einwirkung von Hitze auf den Körper. Dies kann dazu führen, dass die Schweißporen an bestimmten Körperstellen aufquellen und verstopfen. In der Folge staut sich der Schweiß unter der Haut und führt zu Irritationen in Form von Bläschen. In der Regel entwickeln sich die Bläschen nur an bestimmten Stellen, sie können in manchen Fällen jedoch auch den ganzen Körper übersäen.