Was steckt dahinter? : Hitzepickel schnell wieder loswerden

Bei steigenden Temperaturen können sich unschöne Bläschen am Körper bilden. Diese sogenannten Hitzepickel entstehen durch eine Verstopfung der Poren durch eine Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit. In der Regel verschwindet der lästige Ausschlag innerhalb kurzer Zeit wieder, bei längeren Beschwerden sollten eventuelle Allergien vom Hautarzt abgeklärt werden. Besonders häufig betroffen sind Babys und Kleinkinder.

Was sind Hitzepickel?

Ob am Dekolleté, an den Schultern oder auf dem Rücken – wenn sich nach einem sommerlich-warmen Tag plötzlich Pickel auf der Haut zeigen, ist das für viele Menschen erst einmal unangenehm. Die Betroffenen sind zumeist unsicher, worum es sich bei dem plötzlichen Ausschlag handelt. Insbesondere Eltern sind nervös, wenn die Symptome bei ihrem Baby oder Kind auftreten. Dabei geben das Aussehen der Hautreaktion und die Stelle des Auftretens am Körper erste Hinweise auf mögliche Ursachen.

Als harmlos gelten sogenannte Hitzepickel. „Sie können bei Wärme entstehen, wenn die Schweißdrüsen aufquellen und verstopfen“, erklärt Hautärztin Dr. Uta Schlossberger aus Köln, Mitglied im Berufsverband der Deutschen Dermatologen. „Wenn die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen blockiert sind, staut sich der Schweiß in den Poren und kann nicht an der Hautoberfläche verdunsten.“ Wenn man stark schwitzt, können sich in der Folge kleine, erhabene Hautveränderungen bilden.

Welche Arten von Hitzepickeln gibt es?

Schwitzbläschen, Hitzeblattern oder Schweißfrieseln – für die Hitzebläschen gibt es unterschiedlichste Bezeichnungen. Mediziner sprechen von Miliaria, das sich vom lateinischen Wort für Hirse ableitet und die Größe der Pusteln beschreibt. Abhängig von der Hautschicht, in der die Schweißdrüsen verstopfen und die Pickel auftreten, werden verschiedene Formen der Erkrankung unterschieden.

Die leichteste Form ist die Miliaria cristallina. Wenn die ausführenden Gänge der Schweißdrüsen in der obersten Hautschicht – also der Hornhaut – verstopft sind, kann der Schweiß nicht abgegeben werden. In diesem Fall bilden sich sehr kleine, farblose Bläschen, die bei Berührung auch aufplatzen und Flüssigkeit abgeben können. In der Regel verschwindet diese Form der Hitzepickel nach wenigen Stunden von selbst. Kaltes Abduschen oder ein lauwarmes Bad können zu einer schnelleren Rückbildung führen.

Bei einer sogenannten Miliaria rubra sind die tiefliegenden Teile der Schweißdrüsengänge betroffen. Sind diese verstopft, kann der Schweiß ebenfalls nicht austreten, und es bilden sich gerötete Pusteln, die auch jucken oder nässen können. Im schlimmsten Fall kommt es zu Entzündungen der Haut, die länger andauern und medikamentös behandelt werden müssen. Experten sprechen dann von einer Miliaria pustulosa.

Sind die Bläschen mit milchigem Inhalt gefüllt, wird das Phänomen als Miliaria alba bezeichnet. Selten tritt die Miliaria profunda auf. Bei dieser Form verstopfen die Schweißgänge in den tieferen Hautschichten wie der Lederhaut. Der Schweiß gelangt dann in das umliegende Gewebe und führt zu festen Verdickungen.

Welche Symptome bringen Hitzepickel mit sich?

Ob Baby, Kind oder Erwachsener – ein Hautausschlag ist für Betroffene immer äußerst unangenehm. Vielfach ist Juckreiz ein Begleitsystem, die betroffenen Stellen können außerdem brennen, schmerzen oder sich heiß anfühlen. Nicht selten bilden sich Rötungen und Blasen, aus denen sich auch Wunden oder Schuppen entwickeln können.

Die Symptome des Hitzeausschlags sind dahingegen eher harmlos. Bei der häufigsten Form, der sogenannten Miliaria cristallina, bilden sich kleine, prall gefüllte Bläschen auf der Haut. Sie entstehen durch starkes Schwitzen und das Verstopfen der Schweißdrüsen und treten meistens auf der Brust, unter der Achsel oder an Schultern und Rücken auf. Die Pickelchen sind in der Regel nicht entzündet und daher auch nicht gerötet. Jedoch kann die Flüssigkeit bei Berührung austreten.

Der Auslöser für eine Miliaria rubra ist ebenfalls starkes Schwitzen und dadurch verstopfte Schweißporen. Allerdings sind die Pickel gerötet und treten häufig mit Schwellungen der Haut, Schmerzen und starkem Juckreiz auf. Die Pusteln bilden sich häufig am Rumpf.

Ähnliche Symptome bringen jedoch auch andere Hautkrankheiten bei Babys, Kindern oder Erwachsenen mit sich. Besonders häufig werden Hitzebläschen mit der sogenannten Mallorca-Akne verwechselt. Sie tritt oft nach dem ersten Sonnenbad des Jahres auf und ist auch unter dem Namen Sommer-Akne bekannt. Diese Hautkrankheit kann kleine Pickelchen hervorrufen, die sich im Gegensatz zu Hitzepickeln jedoch insbesondere an Körperstellen bilden, die der Sonne ausgesetzt waren. Besonders betroffen sind daher Dekolleté, Schultern oder Arme. Auslöser scheint eine Reaktion von Fettanteilen der Sonnenschutzcreme mit der UV-A-Strahlung der Sonne zu sein.

Wo treten Hitzepickel auf?

Während sich eine Sonnenallergie an Körperstellen entwickelt, die von der Sonne beschienen wurden, können Hitzepickel bei Babys oder Erwachsenen nahezu überall auftreten. „Häufig entstehen sie jedoch an Stellen, die bei Wärme von Kleidung bedeckt sind“, weiß Dr. Uta Schlossberger. „Ist die Kleidung wenig atmungsaktiv, fördert das die Entstehung der Pickel.“

Die hellen Bläschen der Miliaria cristallina sind daher besonders häufig auf der Brust, an Schultern und Rücken zu finden. Auch dort, wo Haut an Haut reibt, bilden sich die Pusteln. Beispiele sind die Oberschenkel oder die Achselhöhlen. Die roten Pusteln der Miliaria rubra, die durch Verstopfung der Schweißdrüsen in tieferen Gewebeschichten ausgelöst werden, bilden sich häufig am Rumpf.

Warum bekommt man Hitzepickel?

Der Hitzeausschlag entwickelt sich insbesondere im Sommer, wenn die Haut großer Wärme und zusätzlich hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Oftmals bilden sich die Pusteln bei einem Aufenthalt in feuchtwarmen, tropischen Gefilden. In hiesigen Regionen kann ein Hitzestau am Körper jedoch beispielsweise auch durch zu warme Kleidung ausgelöst werden. Eng anliegende oder wenig atmungsaktive Stoffe sind bei warmen Temperaturen unpassend, denn so kann der Schweiß nicht richtig verdunsten, und die Bildung von Hitzepickeln wird begünstigt. Der Tipp von Experten lautet daher, bei Hitze vorwiegend luftige und weite Kleidungsstücke zu tragen.

Jedoch leidet nicht jeder unter dem unangenehmen Hautausschlag. „Das Bilden von Hitzepickeln ist genetisch bedingt“, weiß Dr. Uta Schlossberger. „Es liegt also in der Familie, wenn die Schweißdrüsen so reagieren und die Poren verstopfen.“ Betroffene sollten daher möglichst die Hitze meiden und bei höheren Temperaturen lockere Kleidung wählen.

Wie sehen Hitzepickel aus?

Die medizinisch Miliaria cristallina genannte Hauterkrankung zeichnet sich durch kleine, prall gefüllt Bläschen auf der Hautoberfläche aus. Diese haben in etwa die Größe eines Hirsekorns und sind daher für den Namen verantwortlich, denn die Bezeichnung „Miliaria“ leitet sich vom lateinischen Wort „milium“ für Hirse ab.

Die Miliaria rubra, die durch verstopfte Schweißdrüsen in tieferen Hautschichten gebildet wird, geht mit juckenden, geröteten Herden einher. In der Regel entwickeln sich die Bläschen nur an bestimmten Stellen, sie können in starken Fällen jedoch auch den ganzen Körper übersäen.

Hitzepickel bei Babys und Kleinkindern

An heißen Tagen sind vor allem Babys, Kleinkinder und Kinder von Hitzepickeln auf der Haut betroffen. Bei Neugeborenen sind die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen noch nicht vollständig ausgebildet, so dass sie leicht verstopfen. Außerdem meinen es viele Eltern zu gut und ziehen ihr Baby oder Kleinkind auch im Sommer zu dick an. Wenn die Kinder dann ins Schwitzen geraten, entsteht ein warmes und feuchtes Milieu, das die Bildung der flüssigkeitsgefüllten Hautunreinheiten fördert. Da sich auch Bakterien unter diesen Bedingungen äußerst wohl fühlen, kann es im schlimmsten Fall zu Entzündungen kommen. Bei Säuglingen zeigen sich die unangenehmen Schweißbläschen zumeist am Rumpf oder im Bereich der Windel.

Wie bei Erwachsenen gilt auch für Kinder oder Kleinkinder der Tipp, im Sommer leichte und luftige Kleidung anzuziehen. „Viele Eltern decken die Babys im Kinderwagen zu, so dass sich die Wärme staut“, warnt Hautärztin Dr. Uta Schlossberger. „Das kann nicht gut sein, denn so wird dem Kind oftmals viel zu warm und es kann zu Hitzepickeln kommen.“ Sinnvoller ist es, das Baby oder Kleinkind aus der Sonne und aus großer Wärme herauszuhalten. Insbesondere sollte die Mittagshitze im Sommer gemieden werden.

Entdecken Eltern Hitzepickel auf der Haut ihrer Babys oder Kinder, sollten sie rasch kühlere Räume aufsuchen und das Kind lauwarm abwaschen. „In der Regel bilden sich die Pickel dann innerhalb weniger Stunden zurück“, erklärt Dr. Schlossberger. „Bleibt die Hautreaktion allerdings bestehen, kann es sich auch um eine Allergie handeln, die dann vom Hautarzt abgeklärt werden sollte.“

Was ist der Unterschied zwischen Hitzepickeln und Sonnenallergie?

Für den Laien sehen sich die Auswirkungen der Sonnenallergie und Hitzepickel sehr ähnlich. Bei der Sonnenallergie bilden sich Knötchen oder Bläschen, allerdings fängt die Haut an den betroffenen Stellen an zu jucken. Die Effekte dieser sogenannten polymorphen Lichtdermatose stellen sich üblicherweise einige Stunden nach dem Aufenthalt in der Sonne ein. Betroffen sind allerdings nur die Körperpartien, die dem Sonnenlicht direkt ausgesetzt waren. Die Sonnenallergie zeigt sich daher zumeist am Hals und Dekolleté, an den Armen und Beinen, an den Oberschenkeln, auf den Handrücken und im Gesicht. Häufig kommt es im Zusammenhang mit Sonnencremes, Kosmetik oder bestimmten Medikamenten zu einer Sonnenallergie.

Hitzepickel hingegen können überall am Körper auftreten. Sie werden nicht durch die UV-Strahlung des Sonnenlichts begünstigt, sondern durch Hitze- und Feuchtigkeitsstau auf der Haut. Das ist häufig im feuchtwarmen Milieu der Tropen der Fall, aber auch eng anliegende, wenig atmungsaktive Kleidung kann zu Hitzepickeln führen. Im Gegensatz zur Sonnenallergie jucken Hitzepickel in den meisten Fällen nicht.

Hausmittel: Was hilft langfristig gegen Hitzepickel?

Für Erwachsene gelten die gleichen Tipps wie für Babys oder Kleinkinder: „Wer zu Hitzepickeln neigt, sollte bei warmen Temperaturen lockere und luftige Kleidung tragen“, rät Dr. Uta Schlossberger. „So entsteht das feuchtwarme Milieu auf der Haut gar nicht erst, der Hitzestau wird vermieden und die Haut kann atmen.“ Weiterhin hilft es, sich im Schatten aufzuhalten und auf diesem Wege übermäßiges Schwitzen zu vermeiden. Schweißtreibende, sportliche Aktivitäten im Freien können in die kühleren Morgenstunden verlegt werden, während der Mittagshitze sollten Betroffene angenehm temperierte Räume aufsuchen.

Was hilft sofort gegen Hitzepickel?

Da Hitzepickel in den meisten Fällen schnell von selbst wieder abheilen, ist der Gang zum Arzt nicht unbedingt notwendig. Ob Baby, Kleinkind oder Erwachsener – in der Regel hilft es, aus der Sonne zu gehen oder kühle Räume aufzusuchen. Betroffene sollten die durchgeschwitzte Kleidung möglichst schnell ausziehen. „Nach einer erfrischenden Dusche verschwindet der Hautausschlag in der Regel innerhalb einer halben Stunde“, weiß Dr. Uta Schlossberger. Durch das kalte Wasser schwellen die durch die Hitze aufgequollenen Schweißdrüsen wieder ab. „Hilfreich ist es auch, frische und kühle Luft an die betroffenen Stellen zu lassen.“

Selten tritt auch ein Juckreiz auf, dann hilft das Auftragen einer beruhigenden Zinkcreme nach der Dusche. „Gut bewährt haben sich auch Schwarzteeumschläge“, gibt die Hautärztin einen weiteren Tipp. Gehen Betroffene jedoch in die Hitze zurück, können die Pickel erneut auftreten.

Wenn die Hitzepickel durch das Kühlen nicht verschwinden, handelt es sich möglicherweise um eine Allergie. „Wenn wir beispielsweise eine Sonnenallergie diagnostizieren, muss diese behandelt werden“, betont die Hautärztin. „Diese kann von Jahr zu Jahr schlimmer werden und unter bestimmten Umständen auch gefährlich sein.“ Wer sich unsicher ist, ob er unter harmlosen Hitzepickeln oder einer Sonnenallergie leidet, sollte das im Zweifel einmalig vom Hautarzt abklären lassen.

