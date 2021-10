„Historischer Moment“ : WHO empfiehlt Malaria-Impfstoff für Kinder

Genf Die Weltgesundheitsorganisation hat am Mittwoch erstmals die breite Anwendung eines Impfstoffes gegen Malaria für Kinder empfohlen. Damit könnten jährlich zehntausende junge Leben gerettet werden, heißt es.

Das Vakzin RTS,S solle an Kinder in Afrika südlich der Sahara und in anderen Malaria-Regionen verabreicht werden, hieß es am Mittwoch von der UN-Behörde in Genf. „Dies ist ein historischer Moment“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zusammen mit bisherigen Präventionsmaßnahmen könnten nun jährlich Zehntausende junge Leben gerettet werden, sagte er.