Brummschädel nach Alkoholkonsum Was gegen den Kater hilft – und was nicht

Als Kombination bietet sich an, den Honig in ein bis zwei Tassen Kaffee zu verrühren. Denn gerade der berüchtigte Kater-Brummschädel hängt damit zusammen, dass der Körper sich bei der Entgiftung vom Alkohol noch einmal vergiftet. In der Leber bildet sich dann nämlich eine Substanz namens Acetaldehyd, die nach einer Reihe von Stoffwechselprozessen die Schmerzempfindlichkeit erhöht. Koffein wirkt nun genau an dieser Stellschraube als Gegenspieler. Allerdings funktioniert das nur, wenn man sonst nur wenig oder keinen Kaffee trinkt. Trinkt man ihn jedoch täglich in größere Mengen, ist der Körper so daran gewöhnt, dass die Schmerzblockade nicht mehr gesteigert werden kann.