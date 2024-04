Neues aus der Herzmedizin Tödliche Sünden

Früher war die Angelegenheit sonnenklar, diskutiert wurde sowieso nicht. Die Patienten kamen entweder per Rettungswagen, oder sie waren kein Notfall, wurden aber vom Kardiologen großzügig einbestellt und auf den Tisch gelegt. Und dann schaute man rein – per Herzkatheter, einem filigranen, doch nicht dem kompliziertesten Manöver in der modernen Medizin. Und sah der Kardiologe dann in einem der drei Herzkranzgefäße eine Verengung durch Ablagerungen (die Fachleute nennen das Plaque), dann wurde ein Stent reingeballert. Das schien medizinisch klug und war ökonomisch lange lukrativ.