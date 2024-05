Schwere Erkrankung von Heinz Hoenig Wenn sich die Aorta entzündet

Anruf bei Professor Hubert Schelzig, der die Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie am Universitätsklinikum Düsseldorf leitet. Der erfahrene Aortenchirurg vermutet, dass „nicht die komplette Aorta ausgetauscht werden soll“. Das sei medizinisch auch gar nicht möglich. Er glaubt nach Lektüre der widersprüchlichen Informationen, die es über Hoenigs Situation gibt, dass sich die Hauptschlagader über eine Strecke hochgradig mit Keimen entzündet habe, „und das ist in der Tat sehr gefährlich“. Im weiteren Verlauf einer solchen Entzündung kann es zur Zerstörung der Aortenwand kommen – mit der Folge, dass die Schlagader an einer Stelle reißt und eine lebensbedrohliche Blutung entsteht.