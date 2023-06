Candida auris auf dem Vormarsch Hefepilz mit Bedrohungspotenzial

Die Fähigkeit von Candida auris, bei Klinikausbrüchen von Patient zu Patient zu springen, ist ein Alleinstellungsmerkmal unter den krankmachenden (pathogenen) Candida-Arten. Deshalb und wegen der ausgeprägten Fähigkeit der Resistenzbildung gegenüber Antimykotika hat die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control) C. auris als „dringliche Bedrohung“ eingestuft. Dies ist innerhalb der multiresistenten Krankheitserreger die höchste Priorisierungskategorie. Ähnlich bewertet die Weltgesundheitsorganisation WHO den Hefepilz: In einer 2023 veröffentlichten Liste zur Priorisierung von Pilzen, die Infektionen des Menschen verursachen, stuft die Behörde C. auris in die höchste Prioritätsstufe ein – als einen von nur vier Erregern. Dennoch gilt die Ansteckungsgefahr für Menschen mit intakter Immunabwehr als nicht extrem hoch. Denn der Keim siedelt in Hautfalten und an warmen Körperstellen – bei einer schnellen Umarmung ist er nicht ohne weiteres übertragbar. Für Menschen mit geschwächter Immunabwehr, etwa Intensivpatienten oder frisch Operierte, kann er aber zur ernsthaften Bedrohung werden. Zum Beispiel dann, wenn der Keim in die Blutbahn gelangt und eine Sepsis hervorruft oder sich in frisch operierten Gelenkprothesen einnistet.