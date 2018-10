Autoimmunerkrankung : Hashimoto – wenn die Schilddrüse verrückt spielt

Ärzte bei der Untersuchung einer Schilddrüse. (Archiv) Foto: dpa

Düsseldorf Die Schilddrüse ist zum Lieblingsorgan der Deutschen geworden. Dabei wird häufig viel zu schnell therapiert: Nicht jede Hashimoto-Thyreoiditis ist auch eine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Zittlau

Sie ähnelt einem zierlichen Schmetterling, weswegen man sie an ihrem Platz am Hals auch nur selten bemerkt. Doch derzeit bekommt die Schilddrüse mehr Aufmerksamkeit als je zuvor. Kein medizinischer Begriff wird öfter gegoogelt, kaum ein Organ öfter therapiert und operiert. Es scheint, als ob Schilddrüsenerkrankungen das Ausmaß einer Epidemie erreicht hätten. Doch der Eindruck täuscht.

„Hashimoto“ – hätte man vor 20 Jahren auf deutschen Straßen danach gefragt, wer oder was hinter diesem Namen steckt, hätte man ein verständnisloses Kopfschütteln geerntet. Doch mittlerweile weiß fast jeder und vor allem fast jede zu berichten, dass hinter der Hashimoto-Thyreoiditis eine grassierende Autoimmun-Erkrankung steckt, bei der das fehlgeleitete Immunsystem die Schilddrüse attackiert. Man hört von prominenten Patienten wie TV-Moderatorin Vanessa Blumenhagen, US-Schauspielerin Zoe Saldana und Top-Modell Gigi Hadid, und bei RTL und SAT 1 werden Mediziner mit Aussagen zitiert, wonach bis zu 13 Millionen Bundesbürger unter Hashimoto leiden sollen. Frauen seien bis zu fünf Mal so oft betroffen wie Männer.

INFO Spitzenplatz des Arzneimittelverkaufs Suchfrage Rund 300.000 Mal pro Monat wird der Begriff „Schilddrüse“ bei der Suchmaschine von Google eingegeben. Aber neben Laien haben auch Ärzte und Apotheken das Organ für sich entdeckt. Riesiger Umsatz Medikamente zur Behandlung von Schilddrüsenkrankheiten erwirtschaften hierzulande über 100 Millionen Euro Jahresumsatz, in den USA haben sie es sogar auf den Spitzenplatz der Arzneimittelverkaufsliste geschafft, dort standen sie noch nie.

Info

Felix Beuschlein vom Universitätsspital Zürich sieht diese Zahlen skeptisch. Er will zwar nicht ausschließen, dass die Zahl der Hashimoto-Fälle in den letzten Jahren geringfügig angestiegen ist. „Denn sie gehören zu den Autoimmun-Erkrankungen wie etwa Typ-1-Diabetes“, so der Endokrinologe, „und von dieser Erkrankung wissen wir, dass sie häufiger geworden ist.“ Durchaus möglich also, dass dies auch für Hashimoto gelte. „Doch dann dürften die Zuwachsraten auch ähnlich moderat ausfallen wie bei Typ-1-Diabetes, und die reichen nicht aus, um den aktuellen Hashimoto-Hype erklären zu können.“

Beuschlein geht daher davon aus, dass sich der Trend mehr mit dem Bonmot „Es gibt keine gesunde, sondern nur schlecht untersuchte Patienten“ erklären lässt: „Es wird schlichtweg mehr Aufmerksamkeit auf Schilddrüsen-Erkrankungen gelegt.“ Und das gelte für Patienten gleichermaßen wie für Ärzte.

Es kommen also mehr Patienten mit einem von sich aus gehegten Hashimoto-Verdacht in die Praxis, und die Ärzte ziehen diese Erkrankung bereitwilliger in ihre Diagnose-Überbelegungen ein als früher. Wenn dann etwa eine Blutprobe zum Labor geschickt wird, gehört es mittlerweile fast selbstverständlich dazu, dass dort auch die Ermittlung des TSH-Wertes in Auftrag gegeben wird – ist er erhöht, ist das ein Hinweis auf eine mangelnde Hormonausschüttung der Schilddrüse. Einige Patienten suchen sogar im Internet nach Schilddrüsen-Spezialisten, und wenn sie jemanden gefunden haben, schicken sie ihm eine Blutprobe von sich. Wenige Tage später bekommen sie dann eine E-Mail oder einen Telefonanruf, in denen ihnen konkrete Angaben zur Medikation mitgeteilt werden.

Bleibt die Frage, warum die Schilddrüse so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Antwort liegt im Wirkungsspektrum des von ihr ausgeschütteten Hormons Thyroxin, zu dem vor allem die Mobilisation des Zucker- und Fettstoffwechsels gehört. Dadurch können Unterfunktionen der Schilddrüse eine breite und bunte Palette an Beschwerden auslösen. Wie etwa Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Kälteempfindlichkeit, Haarausfall, brüchige Nägel und Übergewicht. „Das sind zwar allesamt unspezifische Symptome, die auch bei vielen anderen Krankheiten auftreten“, warnt Beuschlein. Doch wenn dann noch auffällige Schilddrüsenwerte im Blut gefunden werden, verführe das zu dem zu dem voreiligen Schluss, dass dieses Organ auch für die genannten Beschwerden verantwortlich sein muss.

Man kann sich leicht vorstellen, was etwa in dem Kopf einer Frau vorgeht, die sich schon seit längerer Zeit müde, unkonzentriert und mit hartnäckigem Übergewicht durch den Tag schleppt und dann von Hashimoto hört, der genau diese Beschwerden in seinem Symp­tomregister hat. Sie wird erleichtert darüber sein, wenn man bei ihr einen erhöhten TSH-Wert findet, weil das endlich einen einfachen Ausweg aus ihrer Leidensgeschichte bietet. Denn einen Mangel an Schilddrüsenhormonen kann man leicht mit Thyroxinpräparaten behandeln, deren Einnahme weitaus weniger Mühe und Aufwand erfordert als etwa eine Diät gegen Übergewicht oder Meditationen zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit.

Hinzu kommt, dass die Präparate gerne als unbedenklich und risikoarm gepriesen werden, was noch mal den Reiz dieser Behandlung erhöht. Doch diese Einschätzung ignoriert die konkrete Anwendungsweise und Dosierung der Medikamente. Eine englische Studie an über 52.000 Thyroxin-behandelten Patienten brachte heraus, dass knapp sechs Prozent von ihnen viel zu viel Thyroxin produzierten. Die Ärzte hatten es also zu gut mit ihnen gemeint und überdosiert. „Und das geht Hand in Hand mit einem gesteigerten Risiko für Krankheiten wie Vorhofflimmern und Osteoporose“, betont Studienleiter Peter Taylor von der Cardiff University.

Was die Ergebnisse der englischen Studie noch dramatischer macht: 30 Prozent der Patienten bekamen die Medikamente, obwohl ihr TSH-Wert nur knapp unter 10 mU/l lag, was von den meisten Endokrinologen noch nicht als therapiebedürftig eingeschätzt wird. Und bei knapp 20 Prozent begründete der Arzt die Verordnung mit der Müdigkeit und bei 14 Prozent mit dem Übergewicht seines Patienten, die auch unzählige andere Gründe haben können als eine träge Schilddrüse.

Wer nun argumentiert, dass diese Zahlen ja nur für England gelten, sollte wissen, dass Thyroxin-Präparate hierzulande noch schneller und lockerer verordnet werden. Es gibt also gute Gründe, dem aktuellen Hashimoto-Hype und dem damit zusammenhängenden Arzneimittelkonsum skeptisch zu begegnen. Beuschlein betont, dass für das Einleiten einer Hormon-Therapie mehr vorliegen sollte als nur Müdigkeit, Übergewicht und ein erhöhter TSH-Wert. Außerdem würden für eine gesicherte Hashimoto-Diagnose selbst mehrere TSH-Erhöhungen nicht als sicheres Kriterium ausreichen, „da sollten auch die Entzündungswerte erhoben und möglicherweise auch ein Ultraschallbild gemacht werden“.