Tipps für den verantwortungsvollen Umgang Was hilft gegen Handysucht bei Kindern und Jugendlichen?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkennt die sogenannte Handysucht noch nicht als Krankheit an. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Smartphones zeige sich jedoch suchttypisches Verhalten, so der Suchtforscher Sven Lindberg, Psychologieprofessor an der Universität Paderborn. Kriterien können laut Lindberg der Kontrollverlust über die Nutzung, die Vernachlässigung von Hobbys, Schule und sozialer Kontakte sein. Es könne zur Abschottung und negativen Folgen für die Gesundheit kommen, so Martin Bregenzer, Referent für Medienkompetenz von der Initiative Klicksafe. Fakt ist, dass der durchschnittliche Bürger rund zehn Stunden am Tag auf einen Bildschirm schaut. Ein Drittel der Bürger gab in einer Umfrage von Forsa an, sie wollten gerne öfter offline sein.