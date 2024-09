Unter Alkoholeinfluss Pedelecfahrer kollidiert in Hamm mit Zweijährigem und fährt weiter

Der Zweijährige habe am Sonntag (8. September) vor dem Haus der Eltern an der Straße gespielt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei er über die Fahrbahn gelaufen und mit dem Pedelecfahrer zusammengestoßen. Die Eltern seien während des Unfalls vor Ort gewesen. Nach Polizeiangaben stieg der Vater in sein Auto und holte den 68-Jährigen ein. Daraufhin sei dieser zur Unfallstelle zurückgekehrt. Gegen den 68-Jährigen werde nun ermittelt.