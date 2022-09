“Öko-Test“ zum gesunden Sattmacher : Zwei Drittel aller Haferflocken schneiden sehr gut ab - Vorsicht vor Schimmelpilzen

Haferflocken gelten als gesunde Sattmacher. Zwei Drittel von 29 eingekauften Produkten hielten der Prüfung von „Öko-Test“ stand. Nur wenige vermiesen die Testergebnisse mit giftigen Schimmelpilzen.

Sie veredeln nicht nur Porridge, sorgen für Crunchy-Kuchenböden oder verhelfen Muffins zu gesünderen Ballaststoffen. Haferflocken sind vor allem für viele ein Muss im Frühstücksmüsli. Was so sehr in aller Munde ist, muss unbedenklich sein, findet die Zeitschrift „Öko-Test“ und nahm die kernigen Flocken für ihre Ausgabe 10/2022 im Labor auseinander.