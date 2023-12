Bläschen und Nervenschmerzen Warum Gürtelrose so tückisch ist

In der Medizin gibt es Wörter, die man ungern an sich heranlässt und erst recht nicht begreifen möchte. Und wenn dann noch eine lateinische Wurzel im Boden steckt, kapitulieren viele. Andererseits haben wir in der Corona-Pandemie einiges an Medizinsprech gelernt. Mittlerweile weiß fast jeder, was Inkubationszeit ist.