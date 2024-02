Grippewelle - Symptome, Dauer, Komplikationen Warum Infektionen mit Influenza einen längeren Verlauf haben

Die Infektionswellen haben ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Junge und Alte liegen flach - und das manchmal wochenlang. „Obwohl die Berichte des Robert-Koch-Institutes bisher keine außerordentliche Erkrankungsschwere feststellen, besteht oftmals der Eindruck, dass in diesem Winter die Atemwegserkrankungen bei vielen Betroffenen stärker und hartnäckiger ausfallen“, sagt Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen. Und auch so reicht es schon. „Das Geschehen wird durch die steigende Zahl an Influenza-Erkrankungen und eine hohe RSV-Aktivität bestimmt. Sowohl die Grippewelle als auch die RSV-Welle halten weiter an“, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Institutes (RKI). 6,1 Millionen Bürger leiden derzeit an Atemwegserkrankungen. „Die Hausarztpraxen sind einmal mehr randvoll. Wir beobachten aktuell unter anderem eine ausgeprägte Grippewelle“, sagte Nicola Buhlinger-Göpfarth, Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes.